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09:36, 15 декабря 2023Силовые структуры

Отца устроившей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы отпустили из СИЗО

Отца устроившей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы выпустили из СИЗО

Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости

Отца устроившей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы отпустили из СИЗО. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает ТАСС

По данным агентства, суд наложил на россиянина, на время расследования уголовного дела, запрет определенных действий. Отец школьницы был заключен под стражу на два месяца вскоре после устроенной дочерью стрельбы. Отмечалось, что мужчина накануне происшествия отмечал день своего рождения. Возможно, дочь воспользовалась этим обстоятельством, чтобы похитить оружие.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в брянскую гимназию №5 отцовский дробовик и нож. Она успела ранить несколько человек, после чего лишила себя жизни.

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      Владимир Седов
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