В России отреагировали на первый за полгода обстрел Мариуполя

Депутат Новиков: цель обстрела Мариуполя в получении пропагандистского эффекта

Цель первого за полгода обстрела Мариуполя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, что Киев хотел получить пропагандистский эффект от произошедшего. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на действия ВСУ первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации важного перелома в зоне проведения специальной военной операции. Но кроме улучшения ситуации на линии соприкосновения, мы видим, что Вооруженные силы России активизировали свои действия, связанные и с демилитаризацией Украины. Удары наносятся по тем военным объектам ВСУ, которые представляет опасность для нас — это аэродромы, склады боеприпасов, центры скопления техники», — рассказал депутат.

По его словам, число ударов со стороны России за последнее время увеличилось.

«Потери ВСУ существенные, им нужно чем-то отвечать. Поскольку военного ответа нет, то они рассчитывают свои силы таким образом, чтобы можно было от ударов получить наибольший пропагандистский эффект», — отметил он.

Удар по Мариуполю — это возможность отработать соответствующую тему в информационном пространстве. Никто не рассчитывал на большой успех, цель была именно в достижении пропагандистского результата Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

15 декабря Вооруженные силы Украины выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя в 0:25 по московскому времени. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Информация о повреждениях или жертвах не поступала.