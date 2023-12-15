Россиянке сломали лицо на концерте Гуфа в Москве

Полиция проведет проверку после концерта Гуфа из-за пострадавшей фанатки

Фанатке рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, сломали лицо на концерте артиста в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

30-летняя россиянка из Хабаровска была госпитализирована с выступления рэпера с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица. Отмечается, что у потерпевшей случился конфликт с мужчиной из толпы. Она решила заснять проявляющего агрессию зрителя на камеру, в результате он ударил женщину по лицу и разбил ее телефон.

Долматов прокомментировал ситуацию и принес соболезнования фанатке. «Какой-то мудак набросился на женщину, сломал ей лицо», — сказал рэпер. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее Гуф решил сделать паузу в концертной деятельности до апреля.