Пробившая крышу психиатрической больницы в России ветка едва не задела пациентов

Пробившая крышу больницы под Ростовом ветка тополя едва не задела пациентов

В Ковалевке Ростовской области ветка тополя пробила крышу и едва не задела пациентов психиатрической больницы, которые были в палатах на «тихом часе». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, ветку снес сильный ветер. Она угодила в крышу больницы под Ростовом, в результате посыпалась штукатурка. Российские пациенты в это время находились в кроватях, никто из них не пострадал.

Сотрудники региональных экстренных служб извлекли ветку только спустя день. Дыра в потолке пока не заделана, опасное дерево как стояло, так и стоит — врачи обеспокоены, что из-за плохой погоды к ним может прилететь вторая ветка или целый ствол.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в учреждении уже несколько дней отсутствует электричество, выяснила Baza.

В ноябре сообщалось о пожаре в онкологическом центре в Хабаровске.

Тогда в результате ЧП у регистратуры в главном корпусе здания ощущался стойкий запах гари и сильное задымление. Никто из представителей персонала и пациентов не пострадал.