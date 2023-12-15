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15:33, 15 декабря 2023Забота о себе

Психолог рассказала о способах обезопасить родственника с деменцией

Фото: Caspar Rae / Unsplash

Психолог Ольга Астахова рассказала россиянам, какими простыми способами можно обезопасить пожилого родственника со слабоумием. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

По словам Астаховой, на улице человек с деменцией из-за стресса начинает терять остатки памяти. «Так как он в течение дня не принимает жизненно важные препараты и большую часть времени находится вне дома, он испытывает физические и эмоциональные страдания», — рассказала психолог.

При этом, отметила она, с первого взгляда нельзя понять, что человеку нужна помощь. «Как правило, эти люди ведут себя адекватно, нормально общаются, вполне слаженно отвечают на вопросы. И только при длительном общении удается выяснить, что все не так просто», — объяснила врач.

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Психолог посоветовала в период обострений деменции на всю одежду человека прикрепить метки с указанием контактных данных родственников пациента, чтобы посторонние люди смогли связаться с ними и сообщить о его местонахождении. На телефоне родственника с деменцией, добавила Астахова, нужно установить специальную услугу от сотового оператора по определению местоположения. Кроме мгновенного начала поиска, необходимо сразу же подать заявление в полицию и обратиться в поисковые организации, заключила врач.

Ранее британская благотворительная организация по борьбе с деменцией Alzheimer Scotland назвала неочевидные признаки деменции. «Человек с деменцией может чаще поскальзываться, спотыкаться, падать. Вы можете заметить, что он шаркает при ходьбе и не поднимает ноги», — указали в Alzheimer Scotland.

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      Александра Лисица
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