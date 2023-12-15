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10:03, 15 декабря 2023Силовые структуры

Режиссера Вырыпаева заочно осудили на восемь лет за фейки о Российской армии

В Москве заочно осудили на 8 лет режиссера Вырыпаева за фейки о ВС России

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева за фейки о Российской армии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Вырыпаева в России или экстрадиции в РФ. Кроме того, ему запретят четыре года администрировать интернет-ресурсы.

Вырыпаева обвиняют по статье 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ. Прокурор запрашивал режиссеру десять лет колонии.

17 мая Вырыпаева объявили в розыск. Суд выдал санкцию на его заочный арест. Поводом стали интервью режиссера, а также посты на его странице в соцсетях.

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      Екатерина Кашурникова
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