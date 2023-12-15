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04:18, 16 декабря 2023Среда обитания

Россиянам пообещали морозы до минус 45

Вильфанд: в ряде регионов России ожидаются аномальные морозы

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

Аномальные морозы до минус 45 градусов ожидаются в части регионов России в ближайшие выходные, заявил в беседе с Ura.Ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Среди таких регионов — Челябинская, Омская и Курганская области, Республика Алтай.

В Бурятии на следующей неделе также температуры будут опускаться ниже 40 градусов.

Вильфанд также рассказал, что циклон «Ваня», накрывший на сутки Москву, продолжит движение на север, вызывая сильные снегопады в Новгородской, Псковской, Ленинградской и Вологодской областях.

На смену «Ване» в Москве придет теплая погода — от минус 5 до плюс 3 градусов в течение следующей недели.

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      Марина Совина
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