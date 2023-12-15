Россиянам пообещали морозы до минус 45
Вильфанд: в ряде регионов России ожидаются аномальные морозы
Аномальные морозы до минус 45 градусов ожидаются в части регионов России в ближайшие выходные, заявил в беседе с Ura.Ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Среди таких регионов — Челябинская, Омская и Курганская области, Республика Алтай.
В Бурятии на следующей неделе также температуры будут опускаться ниже 40 градусов.
Вильфанд также рассказал, что циклон «Ваня», накрывший на сутки Москву, продолжит движение на север, вызывая сильные снегопады в Новгородской, Псковской, Ленинградской и Вологодской областях.
На смену «Ване» в Москве придет теплая погода — от минус 5 до плюс 3 градусов в течение следующей недели.