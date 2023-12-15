Россиянин получил срок за расправу над сожительницей после звонка ее бывшего

В Архангельске россиянин задушил сожительницу из-за звонка ее бывшего

В Архангельской области 45-летнего россиянина приговорили к семи годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 июня мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме по проспекту Обводный канал в Архангельске заметил, что его сожительнице позвонил ее бывший мужчина, а та ответила на звонок. Возмущенный этим обстоятельством он накинулся на женщину и задушил ее на кровати на почве ревности.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде осужденный признал свою вину.

14 декабря сообщалось, что следователи в Раменском предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ 48-летнему местному жителю, подозреваемому в расправе над супругой на почве ревности.