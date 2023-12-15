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13:51, 15 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин угрожал бывшей жене и попал в колонию на семь лет

В Саратовской области суд приговорил мужчину к 7 годам за угрозы бывшей жене

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Саратовской области суд приговорил 42-летнего местного жителя к семи годам колонии строгого режима за угрозы бывшей жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его признали виновным по статьям 30 и 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

21 марта 2022 года осужденный выпил и пришел на работу к бывшей жене. Он начал угрожать женщине и выстрелил в потолок. Между ними началась борьба, так как россиянка мешала сделать ему еще один выстрел. В результате пара вышла на улицу, где женщина сама выстрелила из ружья, чтобы в нем закончились патроны. Позже на помощь ей пришел проезжавший по улице мужчина, который выхватил ружье.

Ранее в Алтайском крае 65-летний местный житель выстрелил 55-летней сожительнице в челюсть из пневматического пистолета из-за ревности.

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