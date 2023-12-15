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07:21, 15 декабря 2023Россия

Российский губернатор отреагировал на жалобу Путину о федеральной трассе

Омский губернатор Хоценко связался с Хуснуллиным после жалобы Путину о трассе
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы президенту России Владимиру Путину на состояние федеральной трассы ТюменьНовосибирск сообщил, что работа над ее расширением уже запущена. Об этом он отчитался в Telegram-канале.

Журналистка из Омска спросила у президента про трассу на Новосибирск. Она пожаловалась на плохое состояние дороги и сообщила, что ее ширина составляет всего две полосы. Путин пообещал обсудить ситуацию с Минтрансом и вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень — Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с заместителем Председателя Правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», — отчитался глава региона.

Он добавил, что в ходе прямой линии главы государства, совмещенной с пресс-конференцией, также была затронута тема создания в регионе современного аэропорта — работа в этом направлении продолжается, заверил Хоценко.

На прямой линии к президенту также обратились крымские школьники — они записали видео из облезлого спортивного зала. Они пожаловались на те условия, в которых вынуждены соревноваться и тренироваться. Через три часа после этого директора зала Богдана Гапона допросили.

В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков назвал пиаром вопрос крымских школьников к Путину. Он отметил, что полуостров принял спортзал не в лучшем состоянии еще «с украинских времен».

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      Анастасия Шейкина
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