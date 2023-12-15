Российский губернатор отреагировал на жалобу Путину о федеральной трассе

Омский губернатор Хоценко связался с Хуснуллиным после жалобы Путину о трассе

Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы президенту России Владимиру Путину на состояние федеральной трассы Тюмень — Новосибирск сообщил, что работа над ее расширением уже запущена. Об этом он отчитался в Telegram-канале.

Журналистка из Омска спросила у президента про трассу на Новосибирск. Она пожаловалась на плохое состояние дороги и сообщила, что ее ширина составляет всего две полосы. Путин пообещал обсудить ситуацию с Минтрансом и вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень — Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с заместителем Председателя Правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», — отчитался глава региона.

Он добавил, что в ходе прямой линии главы государства, совмещенной с пресс-конференцией, также была затронута тема создания в регионе современного аэропорта — работа в этом направлении продолжается, заверил Хоценко.

На прямой линии к президенту также обратились крымские школьники — они записали видео из облезлого спортивного зала. Они пожаловались на те условия, в которых вынуждены соревноваться и тренироваться. Через три часа после этого директора зала Богдана Гапона допросили.

В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков назвал пиаром вопрос крымских школьников к Путину. Он отметил, что полуостров принял спортзал не в лучшем состоянии еще «с украинских времен».