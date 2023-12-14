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22:40, 14 декабря 2023Силовые структуры

Директора аварийного спортзала в Крыму допросили после жалобы Путину

Директора спортзала в Крыму допросили сразу после обращения детей к Путину
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Директора спортивного зала в поселке Солнечная Долина городского округа Судак в Крыму Богдана Гапона допросили через три часа после того, как дети пожаловались президенту России Владимиру Путину на аварийное состояние здания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, мужчину допросили почти сразу после обращения детей к главе государства. Директор зала заявил, что здание было бесхозным со времен, когда Крым входил в состав Украины. Он уточнил, что оно было передано школе 30 ноября, но дети еще не занимались в зале. Глава учреждения подчеркнул, в 2024 году там пройдет ремонт. Он не смог объяснить, как несовершеннолетние проникли в зал, откуда записали видеообращение Путину.

14 декабря крымские школьники обратились к президенту России из облезлого спортивного зала. В своем обращении к главе государства они пожаловались на те условия, в которых вынуждены соревноваться.

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      Марина Совина
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