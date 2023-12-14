Директора аварийного спортзала в Крыму допросили после жалобы Путину

Директора спортзала в Крыму допросили сразу после обращения детей к Путину

Директора спортивного зала в поселке Солнечная Долина городского округа Судак в Крыму Богдана Гапона допросили через три часа после того, как дети пожаловались президенту России Владимиру Путину на аварийное состояние здания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, мужчину допросили почти сразу после обращения детей к главе государства. Директор зала заявил, что здание было бесхозным со времен, когда Крым входил в состав Украины. Он уточнил, что оно было передано школе 30 ноября, но дети еще не занимались в зале. Глава учреждения подчеркнул, в 2024 году там пройдет ремонт. Он не смог объяснить, как несовершеннолетние проникли в зал, откуда записали видеообращение Путину.

14 декабря крымские школьники обратились к президенту России из облезлого спортивного зала. В своем обращении к главе государства они пожаловались на те условия, в которых вынуждены соревноваться.