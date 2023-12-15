Среда обитания
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16:54, 15 декабря 2023Среда обитания

В российском городе снег проломил крышу жилого дома

В Туле крыша жилого дома обрушилась под тяжестью снега

Кадр: Telegram-канал Ильи Беспалова

В Туле крыша пятиэтажного жилого дома частично обрушилась под тяжестью снега. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава администрации города Илья Беспалов.

Кровля здания не выдержала высокой снежной нагрузки. Здоровью жильцов ничего не угрожает, успокоил Беспалов.

Ранее в том же городе снег проломил восемь тысяч квадратных метров крыши завода по производству влажных салфеток и косметических масок. По сведениям издания РБК, в момент происшествия работники находились в раздевалке. Услышав грохот, они покинули предприятие. Пострадавших нет.

Кроме того, 15 декабря в подмосковных Люберцах под тоннами снега провалилась крыша склада стройматериалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал, что с вечера четверга, 14 декабря, по пятницу, 15 декабря, в столице выпадет около 30 процентов от месячной нормы осадков — 17,4 миллиметра.

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      Виктория Клабукова
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