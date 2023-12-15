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20:24, 15 декабря 2023Путешествия

Сотрудники аэропорта обокрали пассажиров на 192 миллиона рублей и пошли под суд

Сотрудники аэропорта в Испании украли у пассажиров вещи на 192 миллиона рублей

Фото: Guardia Civil / AP

Сотрудники одного из главных аэропортов Испании обокрали пассажиров на 192 миллиона рублей и пошли под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что речь идет об авиагавани на острове Тенерифе. По данным полиции, группа сотрудников, в которую входили минимум 14 человек, вскрывала зарегистрированные чемоданы по пути в багажное отделение. Достав оттуда ценные вещи и деньги, они закрывали их обратно и отправляли на борт.

Правоохранители конфисковали у обвиняемых ценные предметы на сумму два миллиона евро (192,5 миллиона рублей). Среди изъятых вещей оказались 29 роскошных наручных часов, 120 ювелирных изделий, 22 дорогих мобильных телефона и различные электронные устройства.

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Согласно данным следствия, ситуация привлекла внимание полиции, когда жалоб пассажиров на украденные вещи стало больше.

Ранее сотрудник аэропорта Кипра написал ругательство на чемодане ребенка, так как его семья поздно зарегистрировалась на рейс Ryanair. Надпись обнаружил отец мальчика, 40-летний Марио Лукас. Он прибыл на остров из Великобритании вместе с семьей.

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      Зарина Дзагоева
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