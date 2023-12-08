Сотрудник аэропорта написал ругательство на чемодане ребенка и лишился работы

The Sun: сотрудник аэропорта написал ругательство на чемодане пассажира Ryanair

Сотрудник аэропорта Кипра написал ругательство на чемодане ребенка, так как его семья поздно зарегистрировалась на рейс Ryanair. После расследования он лишился работы, сообщает The Sun.

Надпись обнаружил отец мальчика, 40-летний Марио Лукас. Он прибыл на остров из Великобритании вместе с семьей и уже на багажной ленте заметил, что на чемодане что-то нацарапано ручкой. «**** хватит так поздно регистрироваться!» — возмутился автор послания.

При этом Лукас заметил, что они не сильно опоздали на регистрацию на рейс. Пассажир потребовал, чтобы авиакомпания купила его ребенку новый чемодан.

Ранее австралийской авиакомпании Qantas пришлось извиняться за сотрудников аэропорта, которые кидали чемоданы пассажиров при погрузке в самолет. Грузчиков, бросавших личные вещи путешественников, сняли на видео музыканты группы Chimers, которые летели из Вуллонгонга в Мельбурн.