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08:23, 15 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о размещении техники ВСУ в жилых районах Часового Яра

Марочко: ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часового Яра
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают технику в жилых районах подконтрольного Киеву Часового Яра. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в районе населенного пункта украинские войска ведут артиллерийский огонь из частного сектора, где живут мирные граждане. «Также для огневых точек используются объекты критически важной инфраструктуры», - отметил Марочко.

В конце ноября военкор Александр Сладков сообщил, что российские военные берут важные позиции на пути в Часов Яр. ВС России также уничтожает помощь, которую украинское командование отправляет в село Крынки.

В ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин заявил, что российские войска отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы уберечь личный состав.

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      Алевтина Запольская
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