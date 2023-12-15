Стало известно о размещении техники ВСУ в жилых районах Часового Яра

Марочко: ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часового Яра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают технику в жилых районах подконтрольного Киеву Часового Яра. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в районе населенного пункта украинские войска ведут артиллерийский огонь из частного сектора, где живут мирные граждане. «Также для огневых точек используются объекты критически важной инфраструктуры», - отметил Марочко.

В конце ноября военкор Александр Сладков сообщил, что российские военные берут важные позиции на пути в Часов Яр. ВС России также уничтожает помощь, которую украинское командование отправляет в село Крынки.

В ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин заявил, что российские войска отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы уберечь личный состав.