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04:07, 15 декабря 2023Наука и техника

Названа главная особенность РСЗО «Торнадо-Г» на поле боя

Военный эксперт Кнутов: РСЗО «Торнадо-Г» отличаются возможностями автоматизации

Фото: РИА Новости

Отличительной особенностью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» являются ее возможности в области автоматизации. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

«"Торнадо-Г" — это глубокая модификация системы "Град", дальность стрельбы тоже порядка двадцати километров, но значительно повышены уровень точности и автоматизации. Есть возможности автоматизации при наведении, при вводе координат, что позволяет более точно наводить ракеты на цель. Кроме того, вопросы заряжания частично автоматизированы и упрощены», — рассказал специалист,

Это машина, которая значительно удобнее и эффективнее, чем старые машины "Град" как с точки зрения огневой мощи, так и с точки зрения точности поражения

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские артиллеристы с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» уничтожили пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Сообщалось, что разведка помогла обнаружить пункты дислокации ВСУ и передала сведения реактивному взводу 1-й гвардейской танковой армии, который оперативно ударил по целям, уничтожив до взвода живой силы противника.

«Отработали полпакета. Корректировщик сообщил, что цель полностью поражена. Но позже разведчики выявили еще одну ПВДшку (пункт временной дислокации — прим. «Ленты.ру»). Рассчитали — достаем. Выпустили еще полпакета. Как потом нам довели, мы уничтожили до взвода личного состава», — рассказал командир реактивного взвода с позывным «Волга».

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      Кирилл Садовский
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