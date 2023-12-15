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20:55, 15 декабря 2023Силовые структуры

Участников российской ОПГ арестовали за расправы 20-летней давности

В Иркутске задержали 10 участников ОПГ, обвиняемых в убийстве трех человек

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Силовики в Иркутской области задержали лидеров и участников организованной преступной группы (ОПГ), причастных к расправам и вымогательству 20-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК).

По данным ведомства, в мае 2003 года задержанные члены ОПГ для раздела сфер криминального влияния напали на троих мужчин из противоборствующей группировки в Усть-Куте Иркутской области и застрелили их. Установить причастность фигурантов к совершенному преступлению удалось только в ноябре текущего года. Следствие возобновили.

Всего по делу о расправе и вымогательстве проходят десять человек, им предъявлено обвинение в зависимости от выполняемой роли. Основные фигуранты по ходатайству СК заключены под стражу.

13 декабря сотрудники ФСБ в Челябинске задержали членов ОПГ, которые похищали выделенные в рамках национального проекта деньги.

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      Олеся Мицкевич
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