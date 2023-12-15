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19:19, 15 декабря 2023Спорт

Украина поможет МОК в проверке российских спортсменов

Сергей Бубка: Украина поможет МОК проверить россиян, поддерживающих СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка заявил, что страна поможет Международному олимпийскому комитету (МОК) в проверке российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на заседание Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины.

Бубка заявил, что на Украине помогут искать информацию о российских и белорусских спортсменах, которые поддерживают СВО. «Я считаю, что это очень положительно, они открыты и готовы работать с нами», — подчеркнул он.

12 декабря исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что страна выступит на соревнованиях. При этом он дал понять, что страна сделает все, чтобы россияне туда не попали.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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      Анастасия Борисова
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