Украина поможет МОК в проверке российских спортсменов

Сергей Бубка: Украина поможет МОК проверить россиян, поддерживающих СВО

Бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка заявил, что страна поможет Международному олимпийскому комитету (МОК) в проверке российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на заседание Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины.

Бубка заявил, что на Украине помогут искать информацию о российских и белорусских спортсменах, которые поддерживают СВО. «Я считаю, что это очень положительно, они открыты и готовы работать с нами», — подчеркнул он.

12 декабря исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что страна выступит на соревнованиях. При этом он дал понять, что страна сделает все, чтобы россияне туда не попали.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.