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14:18, 15 декабря 2023Бывший СССР

В Белоруссии началась внезапная проверка в частях ВВС и войск ПВО

Минобороны Белоруссии: началась внезапная проверка в частях ВВС и войск ПВО

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В частях Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии началась внезапная проверка. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) республики в Telegram.

«В соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне по плану командующего ВВС и войсками ПВО», — говорится в публикации.

Уточняется, что подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск отправились в назначенные районы и начали выполнять боевые задачи. Согласно заявлению МО Белоруссии, были задействованы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400. Кроме того, применены радиолокационные комплексы «Роса-РБ».

Ранее в Белоруссии проводили сбор командного состава армии. Участие принимали руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей.

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      Кристина Есикова
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