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12:22, 15 декабря 2023Мир

В Финляндии прошла крупнейшая забастовка против действий правительства

IS: в Финляндии 100 тысяч человек участвовало в забастовке против правительства

Фото: Sergei Grits / AP

В Финляндии прошла крупнейшая забастовка профсоюзов против действий правительства страны. Об этом сообщает Ilta-Sanomat (IS) со ссылкой на Центральное объединение профсоюзов (SAK).

По данным SAK, около тысячи объектов, входящих в объединение, и почти 100 тысяч работников участвовали в забастовке.

В результате было прекращено движение поездов, кроме ночных поездов дальнего следования. Кроме того, движение общественного транспорта в крупных городах было почти полностью остановлено.

Коммунальные службы не расчищали улицы от снега, а почта не доставляла посылки. Забастовка прошла на отдельных предприятиях энергетических компаний, однако это не повлияло на распределение теплоснабжения.

Министерство обороны Финляндии подписало двустороннее соглашение в области обороны с США по предоставлению территории американским военным. Глава ведомства Антти Хяккянен сообщил, что в соглашении указаны 15 территорий, которые могут использоваться военными США.

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      Семен Александров
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