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15:44, 15 декабря 2023Экономика

В России еще на год продлили мораторий на проверки бизнеса

Правительство России продлило до 2025 года мораторий на проверки бизнеса

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России до 2025 года продлен мораторий на проверки бизнеса, сообщает правительство страны. Отмечается, что решение было принято по поручению президента России Владимира Путина.

По словам главы кабмина Михаила Мишустина, в сравнении с 2019 годом количество проверок удалось снизить почти в в пять раз, а предприниматели смогли больше ресурсов направить на выполнение текущих задач, в том числе освоение новых рынков сбыта.

Он уточнил, что, с учетом принятых правительством решений, надзорные органы включили в план на текущий год около 93 тысяч подобных мероприятий, что в четыре раза меньше, чем в 2022-м.

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      Дмитрий Воронин
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