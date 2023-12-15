В России еще на год продлили мораторий на проверки бизнеса

Правительство России продлило до 2025 года мораторий на проверки бизнеса

В России до 2025 года продлен мораторий на проверки бизнеса, сообщает правительство страны. Отмечается, что решение было принято по поручению президента России Владимира Путина.

По словам главы кабмина Михаила Мишустина, в сравнении с 2019 годом количество проверок удалось снизить почти в в пять раз, а предприниматели смогли больше ресурсов направить на выполнение текущих задач, в том числе освоение новых рынков сбыта.

Он уточнил, что, с учетом принятых правительством решений, надзорные органы включили в план на текущий год около 93 тысяч подобных мероприятий, что в четыре раза меньше, чем в 2022-м.