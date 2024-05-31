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04:53, 31 мая 2024Мир

Экс-прокурор перечислил процессуальные нарушения по делу Трампа

Экс-прокурор Сиверт: обвинительное решение по делу Трампа будет отменено
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Обвинительное решение по делу против экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации будет отменено из-за процессуальных нарушений, заявил бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, судья в ходе процесса нарушил принципы справедливого разбирательства — он не потребовал ознакомить защиту с сутью обвинений до процесса. Кроме того, по словам эксперта, он позволил вынести вердикт без единогласной позиции присяжных по всем обвинениям и принял в качестве доказательств спорные и не относящиеся к делу материалы.

«Он не позволил присяжным услышать эксперта по выборным законам, который сказал бы, что в деле нет преступления, связанного с выборами», — перечислил он нарушения. Это будет исправлено апелляционной системой, подчеркнул эксперт.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Приговор станет известен 11 июля.

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      Марина Совина
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