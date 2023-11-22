Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса

Путин предложил продлить на следующий год мораторий на проверки бизнеса

Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.в России предложили продлить до конца 2024 года. Такую инициативу правительству на совещании с правительством выдвинул президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Давайте на 2024-й продлим», — заявил глава государства в ответ на доклад главы аппарата правительства — вице-премьера Дмитрия Григоренко о реформе контрольно-надзорной деятельности.

Мораторий на проверки бизнеса ввели в России в марте 2022 года для снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций. Впоследствии его действие продлили на весь 2023 года. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в ближайшие восемь лет такие проверки будут проводиться только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска.

С 2022 года число проверок бизнеса в России упало до исторического минимума. В условиях действующего моратория аудит проводился только в исключительных случаях — при угрозе жизни и здоровью людей. Поэтому число таких мероприятий снизилось до 340 тысяч, и МСП затронула лишь треть из них. Снижения числа проверок удалось добиться в том числе благодаря переориентированию контролирующих органов на профилактическую работу, пояснил Мишустин. Профильные ведомства не штрафовали предпринимателей, а «помогали, объясняли, как сделать правильно».