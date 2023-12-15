В России ребенок скатился с горки прямо под колеса автомобиля и попал на видео

В Уфе мальчик скалится с горки под колеса машины и попал на видео

В Уфе десятилетний мальчик съехал с горки прямо под колеса автомобиля. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах машина сбивает неожиданно преградившего ей путь мальчика, после чего тот падает на дорогу и не может подняться. Затем из машины выходят несколько человек и направляются к ребенку.

Мальчика доставили в больницу. Сведений о его состоянии канал не приводит.

Ранее в Свердловской области ребенка ударила током новогодняя гирлянда. Ребенка привлекли огни, и он потянулся за проводом, после чего потерял сознание и упал. Спасти его не удалось.