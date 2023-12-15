Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 15 декабря 2023Россия

В России ребенок скатился с горки прямо под колеса автомобиля и попал на видео

В Уфе мальчик скалится с горки под колеса машины и попал на видео

В Уфе десятилетний мальчик съехал с горки прямо под колеса автомобиля. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах машина сбивает неожиданно преградившего ей путь мальчика, после чего тот падает на дорогу и не может подняться. Затем из машины выходят несколько человек и направляются к ребенку.

Мальчика доставили в больницу. Сведений о его состоянии канал не приводит.

Ранее в Свердловской области ребенка ударила током новогодняя гирлянда. Ребенка привлекли огни, и он потянулся за проводом, после чего потерял сознание и упал. Спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

      Пассажиры самолета описали посадку с горящим двигателем словами «рев и грохот»

      Набиуллину спросили о ценах на яйца

      В российском городе ДТП с десятками машин сняли на видео

      Сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение

      В российском городе снег проломил крышу жилого дома

      Названы последствия повышения ключевой ставки ЦБ для ипотечного рынка

      Россиянам раскрыли простые способы избавиться от пивного живота

      В США оценили способность Украины продержаться без помощи Запада

      В США назвали победой Путина вето Венгрии на помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости