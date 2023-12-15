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19:48, 15 декабря 2023Мир

В России заявили о саморазрушении Евросоюза из-за решения по Украине

Логвинов: переговоры о вступлении Украины ведут к саморазрушению Евросоюза

Фото: Europa Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз ведет к саморазрушению сообщества. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, его цитирует ТАСС.

По мнению дипломата, вступление Украины в ЕС не принесет никаких плюсов обеим сторонам, а это решение направлено лишь на противодействие России.

Также Логвинов считает, что это приведет к серьезному ограничению суверенитета входящих в ЕС стран, а Брюссель в лице Еврокомиссии, напротив, расширит свои полномочия.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо посчитал, что процесс вступления Украины в ЕС могут остановить, если в объединении будут чувствовать, что Киев к этому не готов.

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      Антон Похиляк
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