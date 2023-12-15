В Словакии заявили о возможной остановке процесса вступления Украины в ЕС

Премьер Словакии заявил, что процесс вступления Украины в ЕС могут остановить

Процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) могут остановить, предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Европейский союз будет чувствовать, что Украина не готова, процесс может быть замедлен или полностью остановлен», — заявил он.

По его словам, у Украины будет огромное множество возможностей, где она должна продемонстрировать свою готовность к вступлению в блок.

Ранее в Кремле предположили сроки принятия Молдавии и Украины в Евросоюз. Переговоры о вступлении этих стран в ЕС могут длиться годами и десятилетиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.