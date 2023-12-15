В Кремле предположили сроки принятия Молдавии и Украины в Евросоюз

Песков: переговоры о членстве Молдавии и Украины в ЕС могут длиться многие годы

Вступление Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) может затянуться на многие годы. Такие сроки принятия решения предположил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «RT на русском».

«Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют жестким критериям членства в Евросоюзе. Он отметил, что у Брюсселя всегда были достаточно жесткие критерии.

15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. При этом лидеры стран ЕС не стали устанавливать сроки запуска переговоров.