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14:58, 15 декабря 2023Бывший СССР

В Кремле предположили сроки принятия Молдавии и Украины в Евросоюз

Песков: переговоры о членстве Молдавии и Украины в ЕС могут длиться многие годы
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Вступление Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) может затянуться на многие годы. Такие сроки принятия решения предположил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «RT на русском».

«Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют жестким критериям членства в Евросоюзе. Он отметил, что у Брюсселя всегда были достаточно жесткие критерии.

15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. При этом лидеры стран ЕС не стали устанавливать сроки запуска переговоров.

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