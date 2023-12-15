В Кремле оценили готовность Молдавии и Украины к вступлению в ЕС

Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС

Украина и Молдавия не соответствуют жестким критериям вступления в Европейский союз (ЕС). Готовность стран к членству в Евросоюзе оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления. В настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствует», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что членство Молдавии в Содружестве Независимых Государств (СНГ) не имеет большой ценности. По его словам, СНГ готово к совместной деятельности и ни от кого не отказывается. Российский лидер также назвал выбором Молдавии нежелание работать в рамках объединения.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявляла, что вступление в Евросоюз для страны жизненно необходимо. Одной из ближайших целей политик называла максимально быстрое инициирование переговоров о членстве республики в ЕС.