В Кремле оценили готовность Молдавии и Украины к вступлению в ЕС
Украина и Молдавия не соответствуют жестким критериям вступления в Европейский союз (ЕС). Готовность стран к членству в Евросоюзе оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«У ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления. В настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствует», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что членство Молдавии в Содружестве Независимых Государств (СНГ) не имеет большой ценности. По его словам, СНГ готово к совместной деятельности и ни от кого не отказывается. Российский лидер также назвал выбором Молдавии нежелание работать в рамках объединения.
До этого президент Молдавии Майя Санду заявляла, что вступление в Евросоюз для страны жизненно необходимо. Одной из ближайших целей политик называла максимально быстрое инициирование переговоров о членстве республики в ЕС.