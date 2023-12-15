В российском городе ДТП с десятками машин сняли на видео

В Иркутске 20 автомобилей стали участниками ДТП и попали на видео

В Иркутске произошло массовое ДТП. Видеозапись с места событий опубликовал Telegram-канал Babr Mash и сообщил о, предварительно, одном пострадавшем.

На кадрах автомобиль таранит две стоявших у отбойника машины. Также на ролике видно, что пространство над проезжей частью заволокло клубами пара.

По информации местных властей, участниками аварии стали десятки автомобилей. Мэр города Руслан Болотов сообщил в Telegram о 20 столкнувшихся автомобилях. Причиной ДТП стала коммунальная авария, уточнил он. На месте происшествия работают сотрудники аварийных служб и Госавтоинспекции, добавил глава города.

По данным Telegram-канала «112», причиной аварии стала лужа на дороге из-за разорвавшейся трубы.

Ранее на федеральной трассе М4 «Дон» образовалась пробка длиной девять километров из-за еще одной массовой аварии. ДТП произошло в ночь на 15 декабря около города Ефремово Тульской области, где столкнулись по меньшей мере пять автомобилей.