В США заявили о безоговорочной поддержке Китаем действий России в рамках СВО

Посол США в КНР: Пекин безоговорочно поддерживает Москву в свете проведения СВО

Китай оказывает России безоговорочную поддержку в свете проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в рамках семинара на тему американо-китайских отношений заявил посол США в КНР Николас Бернс, передает ТАСС.

По словам Бернса, наращивание сотрудничества России и Китая является «важным развитием событий». Однако посол отметил, что Пекин не поставляет Москве никаких вооружений, несмотря на американские санкции в отношении нескольких китайских компаний, которые якобы помогают РФ в рамках СВО. «Мы не видели, что это происходило. Мы следим за этим каждый день, но мы этого не видели», — сказал он.

Бернс подчеркнул, что Китай не является беспристрастной стороной в украинском конфликте, так как «сильно склоняется на сторону России». В качестве примера он рассказал, что украинский посол прибыл в КНР полгода назад, но до сих пор не получил должный доступ к китайскому правительству.

Как рассказал американский посол в КНР, Пекин с первого дня возлагал вину за конфликт на Украине на Вашингтон и НАТО. Он добавил, что у Китая и США есть «серьезные разногласия» по поводу проведения СВО.

Ранее в американском Министерстве торговли сообщили, что США продолжают вносить в санкционные списки компании из Китая, которые якобы помогают России в проведении СВО. За последние месяцы в соответствующий реестр попали более 40 китайских фирм.