В Великобритании усомнились в возможности Украины вступить в Евросоюз

The Times: серьезность отношения ЕС к вступлению Украины остается под вопросом

То, насколько серьезно Евросоюз (ЕС) относится к вопросу вступления Украины в объединение, остается под вопросом. Такое мнение выразил журналист британского издания The Times Бруно Уотерфилд.

«Серьезность отношения Евросоюза к вступлению Украины в объединение остается под вопросом», — усомнился он в этой возможности. Уотерфилд подчеркнул, что этому есть объяснения.

Во-первых, помимо Украины, на членство ЕС претендуют и другие страны, такие как Сербия и Албания. Уотерфилд отметил, что они выражали желание вступить в объединение раньше Киева. Во-вторых, по словам автора материала, Украина была самой бедной страной Европы еще до начала российско-украинского конфликта, а вступление в Евросоюз требует, по предварительным оценкам, 186 миллиардов евро.

Подобные аспекты, подчеркнул автор, могут стать основанием, чтобы отсрочить вступление Украины в ЕС как минимум до 2030 года.

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в объединение.