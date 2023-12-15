Володин назвал ответственных за цены на яйца

Володин назвал ответственных в Госдуме за вопрос цен на яйца

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с ситуацией вокруг роста цен на куриные яйца в России заявил об ответственности трех профильных комитетов за этот вопрос. Его выступление во время пленарного заседания нижней палаты российского парламента цитирует РИА Новости.

По словам Володина, речь идет об ответственности фракции КПРФ, поскольку «ключевой комитет» (по аграрным вопросам) возглавляет ее представитель Василий Кашин. Также руководитель назвал глав комитетов по промышленности и торговле (Владимир Гутенев) и по вопросам экономической политики (Максим Топилин).

Володин отметил, что за вопросы цен, потребительского рынка, стоимость потребительской корзины будут отвечать все они. «У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть», — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии извинился за ситуацию с подорожанием яиц, назвав ее сбоем в работе правительства. Глава государства уточнил, что цены увеличились вслед за спросом, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне, а импорт в должном объеме открыт не был. Сейчас российские власти на фоне ситуации на рынке яиц, подорожавших с начала года почти в полтора раза, принимают различные меры, направленные на его стабилизацию.