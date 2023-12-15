Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:39, 15 декабря 2023Экономика

Володин назвал ответственных за цены на яйца

Володин назвал ответственных в Госдуме за вопрос цен на яйца

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с ситуацией вокруг роста цен на куриные яйца в России заявил об ответственности трех профильных комитетов за этот вопрос. Его выступление во время пленарного заседания нижней палаты российского парламента цитирует РИА Новости.

По словам Володина, речь идет об ответственности фракции КПРФ, поскольку «ключевой комитет» (по аграрным вопросам) возглавляет ее представитель Василий Кашин. Также руководитель назвал глав комитетов по промышленности и торговле (Владимир Гутенев) и по вопросам экономической политики (Максим Топилин).

Володин отметил, что за вопросы цен, потребительского рынка, стоимость потребительской корзины будут отвечать все они. «У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть», — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии извинился за ситуацию с подорожанием яиц, назвав ее сбоем в работе правительства. Глава государства уточнил, что цены увеличились вслед за спросом, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне, а импорт в должном объеме открыт не был. Сейчас российские власти на фоне ситуации на рынке яиц, подорожавших с начала года почти в полтора раза, принимают различные меры, направленные на его стабилизацию.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Книги Акунина и Быкова начали снимать с продажи. Писатели поддержали ВСУ и были не против атак на Россию

      Россиянам подсказали полезные для здоровья сердца виды рыбы

      В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

      В Германии заявили о провале поездки Зеленского в Вашингтон

      Лавров рассказал о проблемах Запада в поиске денег для Киева

      Невеста чуть не задохнулась на свадьбе из-за шутки гостей и попала на видео

      Россиянин угрожал бывшей жене и попал в колонию на семь лет

      В МИД назвали причину усложнения условий для переговоров России и Украины

      Качающийся на качелях в сугробе российский детсадовец попал на видео

      Лавров призвал Запад осознать тупиковость развязанного им конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости