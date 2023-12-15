Японская теннисистка рассказала о написанном в 25 лет завещании

Теннисистка Осака заявила, что написала завещание в 25 лет во время беременности

Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о написанном в 25 лет завещании. Ее слова приводит Instyle.

Осака призналась, что это произошло во время беременности. «Я не думаю, что люди в курсе, насколько тяжела беременность. Никто особо не говорит об этом. Утренняя тошнота, набор веса, одиночество. Идя на это, вы думаете: "О, это прекрасное путешествие". Но оно довольно трудное», — заявила спортсменка. По словам Осаки, ранее она думала, что с ней может что-то случиться, если она напишет завещание.

Осака родила дочь Шай 9 июля 2023 года. Во время беременности у теннисистки обнаружили стрептококк группы B, который может привести к развитию у ребенка сепсиса или менингита, а также к мертворождению.

Осака дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США. Также японка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии. В 2019 году она занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Всего на ее счету семь побед на турнирах WTA .