В России высказались о шансах Украины на новое наступление

Депутат Швыткин: у Украины не хватит ресурсов на новое наступление

У Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на помощь союзников из западных стран, не хватит ресурсов для нового наступления в 2024 году. Так о шансах Киева провести еще одну военную кампанию в разговоре с «Лентой.ру» высказался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Я убежден в том, что сил и средств ВСУ на сегодняшний день недостаточно. Людской ресурс для проведения какого-либо контрнаступления полностью исчерпан. Даже с учетом возможной поставки бронетехники, различных видов вооружений и возможной поставки финансов со стороны стран Запада их усилия, направленные на попытки проводить контрнаступление, обречены на провал», — считает депутат.

По его мнению, для Украины сейчас важно получить как можно больше финансовой и военной помощи. Также парламентарий добавил, что Россия готова к любому развитию событий.

«Бессмысленность всех этих поставок очевидна. Убежден в том, что в 2024 году не исключены какие-либо попытки показать свое рвение у стран Запада будут, но они явно обречены на провал. ВСУ на сегодня обессилены в силу нанесения по ним ударов со стороны наших вооруженных сил», — заключил он.

Как заявил в беседе с изданием Die Welt эксперт по международной безопасности Нико Ланге, Украина, возможно, собирает силы для нового наступления в 2024 году. По его мнению, основным направлением будет Херсон.