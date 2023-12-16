Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:54, 16 декабря 2023Среда обитания

Авиакомпании в Германии предъявили счет экоактивистам

Bild: авиакомпания Lufthansa предъявила счет экоактивистам на 740 тысяч евро
СюжетПротесты в Германии

Фото: Unsplash

Немецкая авиакомпания Lufthansa и ее дочерние компании предъявили счет экоактивистам, приклеивавшим себя к взлетно-посадочным полосам. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

По данным издания, Eurowings, входящая в состав Lufthansa Group, посчитала убытки от многочисленных акций экоактивистов: суммарно они составили 740 тысяч евро. Туда входят задержки и изменения маршрутов рейсов в трех немецких аэропортах.

Ущерб от акций в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа 13 июля составил 400 тысяч и 220 тысяч евро соответственно. При этом компания не разглашает имена экоактивистов и просит их выплатить суммы во внесудебном порядке. А из-за ноябрьской акции в аэропорту Берлина — 120 тысяч евро. Шесть активистов уже уведомлены о необходимости заплатить компании. Почти все они наняли адвокатов, а один из них обратился в суд.

Министр транспорта Германии Фолькер Виссанг рассказал, что в федеральном правительстве уже обсуждается ужесточение уголовного законодательства, так как подобные инциденты «выходят далеко за рамки легитимного протеста».

13 июля активисты экологического движения Letzte Generation в знак протеста заблокировали два аэропорта в Германии — в Дюссельдорфе и Гамбурге. Несколько активистов через ограждение проникли на часть летного поля аэродрома, где размещаются воздушные суда. Некоторые из них приклеили себя к асфальту. Таким способом протестующие хотели призвать власти обратить внимание на проблему изменения климата.

В результате протеста движение по взлетно-посадочной полосе было нарушено. Положение усугублялось тем, что в Гамбурге начались летние каникулы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Наше командование нас кинуло» Шесть пограничников ВСУ сдались в плен на границе с Россией

      Против известного пластического хирурга возбудили уголовное дело

      В МИД России назвали сомнительным решение ЕС о начале переговоров по Украине

      В МИД заявили о росте напряженности внутри ЕС

      В Турции заявили о продолжении реализации инициатив по зерновой сделке

      В российском городе задержали мужчину за расправу над девочкой в 1999 году

      Опубликован райдер певца SHAMAN

      Пьяный россиянин избил мать табуретом и сжег диван

      Авиакомпании в Германии предъявили счет экоактивистам

      МИД заявил о необходимости прекращения огня в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости