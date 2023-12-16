Белоруссия прекратила действие соглашения о КПП с Украиной

Белоруссия прекратила действие соглашения о КПП на границе с Украиной

Белоруссия прекратила действие соглашения с Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска (КПП) на общей границе, сообщает РИА Новости.

Речь идет о документе, подписанном в Киеве 14 декабря 1995 года. Уточняется, что причиной стало нарушение Украиной договоренностей.

Ранее Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве.

В августе Минск принял решение приостановить действие соглашения с Киевом о принципах сотрудничества в области связи.