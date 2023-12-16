Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Две передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Анахайм» в матче НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на 16 декабря и завершилась со счетом 5:1 в пользу команды из «Нью-Йорка». Победить ей помогли дубль Криса Крайдера, а также голы Джимми Веси, Мики Зибанеджада и Адама Эдстрёма.

Панарин стал вторым россиянином в нынешнем сезоне НХЛ после Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй», преодолевшим отметку в 40 очков по системе «гол плюс пас». С 41 очком форвард «Рейнджерс» занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.