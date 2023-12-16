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07:00, 16 декабря 2023Экономика

Названы города России с самым высоким потреблением фастфуда

«Бургер Кинг»: Тюмень стала лидером по посещению ресторанов быстрого питания

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

«Бургер Кинг» назвал топ российских городов с самым высоким потреблением фастфуда по итогам 2023 года. В основу рейтинга легло соотношение количества проданных блюд и численности населения каждого города. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

На первых строчках оказались три уральских города, хотя они не являются лидерами по количеству ресторанов. Возглавила топ Тюмень, где по итогам 2023 года продано более 16 миллионов блюд, а на каждого жителя города приходится в среднем по 19 позиций. На второй строчке Екатеринбург, в котором за год купили более 25 миллионов позиций — в среднем по 16 блюд на горожанина. Тройку лидеров замкнул Челябинск с более чем 15 миллионами блюд в общем и 13 единицами на каждого жителя города.

В пятерку лидеров также вошли Казань и Санкт-Петербург, где на человека пришлось в среднем 13 и 12 порций соответственно. Москва заняла шестое место. Здесь было продано рекордное количество блюд в сравнении с другими городами страны — более 151 миллиона. Однако исходя из численности населения, на каждого в столице приходится только по 11 купленных позиций. Помимо вышеперечисленных городов в десятку вошли Уфа (в среднем 11 блюд на человека), Краснодар (8), Нижний Новгород и Новосибирск (по 7).

Ранее стало известно, что рост цен на фастфуд в ресторанах быстрого питания в США почти вдвое превысил средние темпы инфляции.

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      Екатерина Смирная
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