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12:42, 16 декабря 2023Мир

Глава Херсонской области высказался о форсировании Днепра военными ВСУ

Сальдо заявил, что форсировать Днепр для ВСУ бессмысленно, пройти дальше нельзя

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что форсировать Днепр для Вооруженных сил Украины (ВСУ) бессмысленно. Его высказывание приводит РИА Новости.

По словам губернатора, пройти дальше по территории Херсонской области до Геническа и тем более до Крыма невозможно. Особенно без тяжелой техники, авиации и другого вооружения. Но военные ВСУ продолжают пытаться форсировать реку малыми группами. Однако им даже не удается достичь левобережья, так как российские война замечают группы и пресекают такие попытки, уточняет глава Херсонской области.

Ранее Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной возможны только на условиях Москвы и после достижения целей специальной военной операции.

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      Екатерина Кашурникова
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