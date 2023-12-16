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03:25, 16 декабря 2023Бывший СССР

Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о серии взрывов в Подольском районе
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Серия взрывов прогремела ночью в Подольском районе украинской столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Подольском районе столицы», — написал Кличко.

Также мэр Киева рассказал, что перед взрывами в городе работали средства противовоздушной обороны (ПВО), их было слышно на левом берегу в Дарницком районе.

После сообщения о взрывах в Подольском районе Киева Кличко заявил, что угроза от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не миновала, так как в сторону столицы движутся еще две группы дронов.

В конце ноября стратегический завод гражданской авиации в Киеве попал под ракетный удар со стороны ВС РФ. Как сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, на нем производили дроны для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Александра Синицына
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