МИД России прокомментировал возможное введение нового пакета санкций ЕС

МИД РФ: на все незаконные меры против России последует адекватный ответ

На все незаконные меры против России последует адекватный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует агентство РИА «Новости».

Захарова, высказываясь о возможном введении двенадцатого пакета санкций против России, отметила, что соответствующий ответ не заставит себя ждать. «Так было до этого, так будет и сейчас», — прокомментировала она.

Мы по традиции отвечаем, что все меры, действия и шаги незаконного плана, которые предпринимаются против нашей страны, получают соответствующий ответ. Он прорабатывается в межведомственном формате, принимаются соответствующие решения и потом утверждаются и реализуются Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Как сообщает агентство, Австрия сняла возражения против очередного пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. В то же время анонимный источник, знакомый с процессом, отметил, что утверждение нового пакета санкций еще не запустили.

Ранее Мария Захарова прокомментировала запрет показывать в Болгарии интервью с послом России Элеонорой Митрофановой. «В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?» — возмутилась Захарова.