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20:02, 16 декабря 2023Мир

МИД России прокомментировал возможное введение нового пакета санкций ЕС

МИД РФ: на все незаконные меры против России последует адекватный ответ
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

На все незаконные меры против России последует адекватный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует агентство РИА «Новости».

Захарова, высказываясь о возможном введении двенадцатого пакета санкций против России, отметила, что соответствующий ответ не заставит себя ждать. «Так было до этого, так будет и сейчас», — прокомментировала она.

Мы по традиции отвечаем, что все меры, действия и шаги незаконного плана, которые предпринимаются против нашей страны, получают соответствующий ответ. Он прорабатывается в межведомственном формате, принимаются соответствующие решения и потом утверждаются и реализуются

Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ
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Как сообщает агентство, Австрия сняла возражения против очередного пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. В то же время анонимный источник, знакомый с процессом, отметил, что утверждение нового пакета санкций еще не запустили.

Ранее Мария Захарова прокомментировала запрет показывать в Болгарии интервью с послом России Элеонорой Митрофановой. «В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?» — возмутилась Захарова.

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      Алиса Дмитриева
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