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15:18, 16 декабря 2023Россия

На российской границе задержали иракца с шестилетним сыном

Mash: иракец с шестилетним сыном перелезли через забор на границе России

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

На российской границе задержали иракца с шестилетним сыном. Мужчина перелез с ребенком через забор, сообщил Telegram-канал Amber Mash.

Житель Ирака Мохаммед Джабер Мохайбес незаконно вывез сына из Финляндии в Литву, чтобы уехать с ним к себе на родину. Еще в июле мужчина забрал ребенка у матери и сбежал. Калининградские полицейские узнали о поисках мальчика от финских коллег по каналам Интерпола. Причем мужчина смог попасть в Литву еще до того, как его сына объявили в розыск.

Однако осуществить задуманное злоумышленник не смог — его задержали на границе России. Мохайбес получил административное наказание, его депортировали из страны, а ребенка вернули матери.

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      Алиса Дмитриева
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