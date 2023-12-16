В Латвии избили и вытеснили в Белоруссию двух беженцев

Силовики Латвии вытеснили на территорию Белоруссии избитых беженцев

Сотрудники силовых структур Латвии избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух беженцев. Об этом сообщил белорусский Государственный погранкомитет в Telegram.

«Вчера вечером, 15 декабря, на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили двух иностранцев. Со слов мужчин, они были задержаны на сопредельной территории латвийскими военными», — сообщил комитет.

По его данным, на теле обнаруженных мигрантов были многочисленные гематомы и следы от ударов. В таком состоянии их доставили на границу и бросили. В Белоруссии им оказали первую помощь на границе и госпитализировали.

В погранкомитете указали на особую жестокость миграционной политики латвийских властей — врачи не смогли спасти 13 беженцев, которые искали защиты и помощи в странах Европы.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Россия и Белоруссия все еще продолжают использовать мигрантов в качестве оружия. По ее мнению, для обеих стран сейчас мигранты рассматриваются как часть «гибридной атаки» против Европы.