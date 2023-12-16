Более 60 процентов жителей Словакии не поддерживают помощь Украине

Несогласие с оказанием военной помощи Киеву выражают 60 процентов жителей Словакии. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer.

«Положительное отношение к военной помощи выразили 34 процента словаков, что на 3 процента меньше, чем было весной», — приводит данные исследования издание teraz.sk.

При этом журналисты указали, что жители соседних со Словакией стран выразили более высокий уровень одобрения финансирования и поставок вооружения Украине.

Сбор данных в Словакии проводило агентство MNFORCE с 23 октября по 10 ноября. В нем поучаствовало 1006 респондентов.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что процесс вступления Украины в Европейский союз могут остановить. При этом, по его словам, у Украины будет огромное множество возможностей, где она должна продемонстрировать свою готовность к вступлению в блок.

Кроме этого, вице-спикер парламента республики Любош Блага ранее заявил, что Россия не является врагом Словакии. По его словам, Словакия никогда не забудет, как русский народ освободил страну от фашистов, а также какую роль он сыграл во Второй мировой войне.