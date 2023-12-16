Назван момент «промаха» Запада с поддержкой Украины

FT: страны ЕС «промахнулись», не согласовав помощь Украине на саммите в Брюсселе

Лидеры стран Евросоюза «промахнулись», когда не смогли согласовать помощь Украине на сумму 50 миллиардов долларов на саммите, который проходил 14-15 декабря в Брюсселе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на западного дипломата.

Собеседник издания отметил, что это был момент, когда «лидеры ЕС вышли на сцену». «И они промахнулись мимо своей цели», — отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что наложил вето на решение одобрить долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, общий объем которой составляет 50 миллиардов евро.

Кроме того, в настоящее время на рассмотрении Конгресса находится законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, больше половины из всей суммы предназначается Украине. При этом законодатели так и не приступили к работе над документом по существу. Республиканская оппозиция требует от Белого дома уделять больше внимания южной границе США, а не Украине.