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15:34, 16 декабря 2023Наука и техника

США продолжат разработку крылатой ракеты в ядерном оснащении

«Интерфакс»: США возобновят разработку новой крылатой ракеты в ядерном оснащении

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В США решили возобновить проект создания крылатой ракеты с ядерной боеголовкой для ударных подлодок класса «Вирджиния». Об этом сообщает «Интерфакс».

Исходя из проекта американского оборонного бюджета, на эти цели Пентагону будет выделено 196 миллионов долларов, Национальное управление по ядерной безопасности получит 70 миллионов долларов на оснащение крылатых ракет ядерных боеголовок.

При этом администрация президента США Джо Байдена осенью 2022 года высказалась против разработки ядерной боеголовки W80-4 для оснащения крылатых ракет морского базирования SLCM-N. Байден отмечал, что SLCM-N «не является необходимой и потенциально может навредить другим приоритетам по модернизации американского ядерного арсенала и инфраструктуры».

В октябре 2022 года военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал проект создания ядерной крылатой ракеты SLCM-N «личной блажью Трампа». «У флота США есть сотни межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками», — отмечал Болтенков.

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      Андрей Ставицкий
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