Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:26, 16 декабря 2023Культура

Ушел из жизни ударник группы AC/DC

Первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Ушел из жизни первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс. Об этом сообщает портал TMZ.

Австралийскому музыканту было 77 лет. Причина его кончины не уточняется.

Берджесс участвовал в создании дебютного альбома AC/DC High Voltage 1975 года и первого хита группы Can I Sit Next to You Girl.

Группа прокомментировала новость о Берджессе. «Очень жаль слышать. Только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», — заявила AC/DC в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Австрия отказалась снять блокировку с 12-го пакета санкций ЕС против России

      Установлена причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских на «Садоводе»

      Шольц боялся пропустить спектакль Серебренникова из-за Орбана

      Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

      В ресторане советской кухни в Москве произошел пожар

      Появились подробности о потерявшем сознание во время матча АПЛ футболисте

      Ушел из жизни ударник группы AC/DC

      Взорвавшего гранаты украинского депутата обвинили в терроризме

      На Украине начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ

      Футболист потерял сознание во время матча АПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости