Ушел из жизни ударник группы AC/DC

Первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет

Ушел из жизни первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс. Об этом сообщает портал TMZ.

Австралийскому музыканту было 77 лет. Причина его кончины не уточняется.

Берджесс участвовал в создании дебютного альбома AC/DC High Voltage 1975 года и первого хита группы Can I Sit Next to You Girl.

Группа прокомментировала новость о Берджессе. «Очень жаль слышать. Только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», — заявила AC/DC в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).