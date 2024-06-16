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23:39, 16 июня 2024Спорт

Сборная России завоевала 111 золотых медалей за четыре дня Игр БРИКС

Сборная России с 111 золотыми медалями за четыре дня возглавила зачет Игр БРИКС

Фото: Sergey Elagin / Business Online / globallookpress.com

Сборная России возглавила медальный зачет Игр БРИКС. Об этом сообщается на странице турнира в Telegram.

Команда-хозяйка завоевала 111 золотых медалей за четыре дня. Также в активе российских спортсменов 80 серебряных и 48 бронзовых наград, всего — 239.

На втором месте идет команда Белоруссии (20-34-39). Замыкает тройку сильнейших сборная Китая (17-11-8).

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. Всего будет разыграно 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. В соревнованиях участвуют около 4,5 тысячи атлетов из более чем 90 стран.

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