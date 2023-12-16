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14:53, 16 декабря 2023Среда обитания

В Москве установили суточный рекорд снежного покрова

Синоптик Леус: в Москве установили новый суточный рекорд снежного покрова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве установили новый суточный рекорд снежного покрова — 39 сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, активный циклон «Ваня», ставший причиной суточного рекорда высоты снежного покрова в пятницу, ушел на северо-восток.

«Тем не менее, сегодня высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в 39 сантиметров — это не только максимальное значение с начала осенне-зимнего сезона, но и новый суточный рекорд высоты снежного покрова для 16 декабря», — отметил Леус.

Ранее сугробы в столице в этот день достигали максимум 33 сантиметров, в последний раз такая цифра регистрировалась в 1919 году, добавил синоптик.

Он также отметил, что в ближайшие дни прибавки снежного покрова ожидать не стоит — под влиянием оттепелей и собственного веса он будет подтаивать и уплотняться.

Во время снегопада 14-15 декабря в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. Прирост свежевыпавшего снега в некоторых районах составил от 18 до 23 сантиметров.

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      Алевтина Запольская
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