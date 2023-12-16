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19:55, 16 декабря 2023Мир

В ООН назвали любое возможное соглашение по Украине капитуляцией Киева

Полянский: любое возможное соглашение по Украине будет означать ее капитуляцию

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Любое возможное соглашение по урегулированию ситуации на Украине будет для Киева капитуляцией, считает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Что касается мирного соглашения, то уже общеизвестно, что оно было парафировано переговорщиками Зе [президента Украины Владимира Зеленского] (...) Но вам не о чем беспокоиться — Украина Зе упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию», — считает Полянский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией. При этом он подчеркнул, что давления касательно переговоров о мирном соглашении с Россией пока не чувствует.

При этом сам Зеленский в ноябре полностью исключал идею переговоров с Россией вопреки тяжелому положению Вооруженных сил Украины. «На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — говорил он.

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      Анастасия Шейкина
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