Полянский: любое возможное соглашение по Украине будет означать ее капитуляцию

Любое возможное соглашение по урегулированию ситуации на Украине будет для Киева капитуляцией, считает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Что касается мирного соглашения, то уже общеизвестно, что оно было парафировано переговорщиками Зе [президента Украины Владимира Зеленского] (...) Но вам не о чем беспокоиться — Украина Зе упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию», — считает Полянский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией. При этом он подчеркнул, что давления касательно переговоров о мирном соглашении с Россией пока не чувствует.

При этом сам Зеленский в ноябре полностью исключал идею переговоров с Россией вопреки тяжелому положению Вооруженных сил Украины. «На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — говорил он.